В Библиотеке иностранной литературы в Москве состоится выставка о староверах

Фотовыставка Владимира Асмирко «Староверы: от Маньчжурии до Южно-Уссурийского края» начнет работать в Библиотеке иностранной литературы в Москве в понедельник, 17 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирного Союза староверов.

На открытии состоится показ ленты автора фотографий «Новое небо, новая земля», посвященный мифической стране Беловодье. Фильм снят при поддержке Всемирного Союза староверов. В экспозицию были включены фотографии Асмирко, снятые в конце ХХ века в Приморском (Южно-Уссурийском) крае.

По преданиям старообрядцев, Беловодье находится на востоке России. В этой стране, по легендам, сохранилась «древняя вера» и там никогда не воцарится Антихрист. Исследователи называют Беловодье русской или старообряческой Шамбалой — по аналогии с мифическим государством-утопией в Тибете.





На выставке также продемонстрируют медиапроекцию снимков японского фотографа Ямадзуэ Сабуро, который с 1938 по 1941 год жил в Манчжурии в старообрядческой деревне Романовка.





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