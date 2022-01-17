Ученые определили возможный возраст Гром-камня под Медным всадником

Возраст валуна, ставшего пьедесталом памятника Петру I, может превышать 1,5 миллиарда лет. Об этом говорится в научной статье геологов и минералогов, которую изучило РИА Новости.





Сотрудники СПбГУ, Горного института в Петербурге и ООО «Пангея» собрали и изучили более 20 сколов, которые собирали с пьедестала Медного всадника в 2003-2018 годах. Они исследовали пробы с помощью нескольких методов.





Специалисты определили минеральный состав Гром-камня. Основные минералы гранита — полевые шпаты и кварц. Второстепенные минералы — слюды (биотит и мусковит), магнетит, топаз, флюорит.





По мнению ученых, состав, текстура и структура камня говорят о его сходстве с гранитами поздней фазы магматизма, проявившегося при образовании Выборгского массива. Возраст этих пород оценивается в 1,5-1,6 млрд лет. На родственность Гром-камня и Выборгского массива указывают и пегматитовые прожилки.





По словам исследователей, остается открытым вопрос о содержании топаза в валуне под Медным всадником. Его находят в гранитах Выборгского массива. Для обнаружения минерала в Гром-камне нужно изучить его в петрографических шлифах (метод исследования тонких пластин), что сделать невозможно.





Кроме того, пока не найдены обломки, отделенные от камня при его трансформации в пьедестал. Профессор СПбГУ Андрей Булах, под руководством которого проходило исследование, неоднократно пытался найти их. Обломки могли бы помочь ученым в определении точного возраста. Не изучено и то, как Гром-камень отделился от пород коренного источника, как он оказался на берегу Финского залива, где его обнаружили в 1768 году, отмечается в статье.





Несмотря на обнаруженное родство монолита с Выборгским массивом, до сих пор нельзя с точностью утверждать, откуда произошел Гром-камень. Исследование определяет вектор для дальнейшего поиска, полагают авторы статьи. Они считают важным провести в будущем физиографический анализ структуры и текстуры сравниваемых пород, а также применить электронно-зондовый метод определения химического состава и возраста минералов в составе гранита.





Пьедестал памятника Петру I на Сенатской площади сделали из большого гранитного валуна. Считается, что его нашли в окрестностях Лахты под Петербургом. Монолит назвали Гром-камнем. По легендам, на нем есть трещина, оставленная молнией.





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