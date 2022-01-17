Ушел из жизни греческий художник Алекос Фассианос

Греческий живописец Алекос Фассианос ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом информировало Афинское Македонское агентство.

Фассианос умер у себя дома в окружении родных. Последние годы у него были проблемы со здоровьем. Дата его похорон пока не уточняется.





Фассианос является создателем иллюстраций к книгам поэтов и писателей Греции и Франции (Элитиса, Кавафиса, Арагона, Аполлинера и др.). Он также сотрудничал в качестве сценографа и художника по костюмам с Национальным театром при создании постановок по античным драмам и современным произведениям.





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