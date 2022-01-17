В «Москино» состоятся показы лент к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Специальная программа «Синематека: Память», приуроченная к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоится 26 и 27 января в кинотеатрах «Москино». Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе киносети.

«27 января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая стала самой жестокой и кровопролитной в современной истории. За почти 900 дней на Ленинград было сброшено более 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб, выпущено свыше 150 тыс. снарядов. Погибло, по разным данным, от шестисот тысяч до более чем миллиона человек. Отдавая дань мужеству и стойкости жителям и защитникам Ленинграда, «Москино» подготовило специальную программу «Синематека: Память», — подчеркнул собеседник агентства.





В программу вошли фильмы «Зимнее утро», «Порох», «Ижорский батальон» и др. Все фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива «Москино». Вход свободный, по предварительной регистрации.





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