Джордж Лукас удостоен награды Milestone Award

17.01.2022
Кинопродюсер, сценарист, режиссер Джордж Лукас и президент и продюсер студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди удостоены награды Milestone Award 2022, пишет издание IM.
Приз будет вручен «за беспрецедентный вклад в киноиндустрию как индивидуально, так и совместно», отмечает
«Культуромания».
Лукас — сооснователь кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd, ILM, THX, Pixar. Известен как создатель саги «Звездные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе.
Церемония награждения пройдет 19 марта.
Фото: Pixabay