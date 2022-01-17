Джордж Лукас удостоен награды Milestone Award

17.01.2022

Джордж Лукас удостоен награды Milestone Award

Кинопродюсер, сценарист, режиссер Джордж Лукас и президент и продюсер студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди удостоены награды Milestone Award 2022, пишет издание IM.

Приз будет вручен «за беспрецедентный вклад в киноиндустрию как индивидуально, так и совместно», отмечает «Культуромания».

Лукас — сооснователь кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd, ILM, THX, Pixar. Известен как создатель саги «Звездные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе.

Церемония награждения пройдет 19 марта.

Фото: Pixabay