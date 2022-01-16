Машину из фильма «Человек дождя» продадут на аукционе

16.01.2022

Машину из фильма «Человек дождя» продадут на аукционе

Автомобиль Buick Roadmaster Convertible 1949 года выпуска из фильма «Человек дождя» режиссера Барри Левинсона выставят на продажу, сообщает «Культуромания».

В сообщении указано, что торги состоятся в Аризоне 27 января. Представитель аукционного дома Bonhams заявил, что собирается продать машину не менее чем за 250 тысяч долларов.

На аукцион автомобиль выставил Дастин Хоффман. Он приобрел ее у продюсеров фильма после завершения съемок в 1988 году.

Актер отметил, что машина «слишком долго находилась в гараже». Фильм «Человек дождя» был удостоен четырех премий «Оскар», передает «Культуромания». Сюжет рассказывает историю братьев, которые отправляются в путешествие на автомобиле по Америке.

Фото: кадр из фильма