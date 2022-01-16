Машину из фильма «Человек дождя» продадут на аукционе

Автомобиль Buick Roadmaster Convertible 1949 года выпуска из фильма «Человек дождя» режиссера Барри Левинсона выставят на продажу, сообщает «Культуромания».

В сообщении указано, что торги состоятся в Аризоне 27 января. Представитель аукционного дома Bonhams заявил, что собирается продать машину не менее чем за 250 тысяч долларов.

На аукцион автомобиль выставил Дастин Хоффман. Он приобрел ее у продюсеров фильма после завершения съемок в 1988 году.

Актер отметил, что машина «слишком долго находилась в гараже». Фильм «Человек дождя» был удостоен четырех премий «Оскар», передает «Культуромания». Сюжет рассказывает историю братьев, которые отправляются в путешествие на автомобиле по Америке.

Фото: кадр из фильма