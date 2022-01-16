Фильм Жоры Крыжовникова вышел в китайский прокат

В Китае стартовал прокат российской картины «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова, сообщает ТАСС.

Китайские зрители увидят фильм под названием «Лед 2: папа, я люблю тебя!». Дистрибуцией проекта занимается компания Beijing HY Media Co., LTD.

Российский прокат фильма «Лед 2» стартовал 14 февраля 2020 года. В фильме рассказывается, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы.

Главные роли исполнили: Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Мария Аронова. Картина собрала более миллиарда рублей и установила новый рекорд среди российского кино по предпродажам.

Китайский прокат фильма стал возможен благодаря поддержке российского посольства в Китае.

Фото: кадр из фильма