Худрук театра им. Вахтангова встретит юбилей в Венеции

Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, литовский режиссер Римас Туминас будет отмечать свой 70-летний юбилей в Венеции, сообщает ТАСС.

«Сейчас я работаю в Венеции, где ставлю «Привидения» Ибсена. Радуюсь этому предложению, благодаря которому спрячусь от этой трагедии в январе (приближающегося 70-летнего юбилея – прим. ТАСС). Единственное утешение, что Федерико Феллини тоже родился 20 января», – рассказал режиссер в интервью газете Lietuvos rytas. В интервью мастер также без особого пиетета оценил свой творческий путь.

«Не думаю, что моя работа в театрах Литвы, России, еще где-то стала каким-то особым событием. Тот же театр, только место другое, не какие-то там переломы», – отметил Туминас. Он также поведал о своей работе над спектаклем «Война и мир» по роману Льва Толстого, который был поставлен к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова и стал событием культурной жизни.

«Работать пришлось [перемещаясь] между театром и больницей. Боли были дьявольские, непредсказуемые. Пришлось с ними свыкнуться, как с родней», – сказал Туминас, лечащийся по поводу онкологического заболевания. Вызванные болезнью проблемы со здоровьем не позволили ему побывать на премьере «Войны и мира».