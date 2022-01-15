В Петербурге представят новое прочтение пьесы «Дядя Ваня»

На премьере спектакля «Моя дорогая H l ne» Академический театр имени Веры Комиссаржевской представит новое прочтение чеховской пьесы «Дядя Ваня», сообщает ТАСС.

«Мне хотелось бы взглянуть на пьесу под другим углом зрения. И я свой интерес сместил с дяди Вани на Елену, супругу Александра Серебрякова. Мне показалось интересным решать сюжет через женскую историю, исследовать, что происходит внутри и в душе женщины в разные периоды ее жизни. Это никак не противоречит пьесе – я ничего не менял местами, просто решил подсмотреть сквозь оконные рамы, сквозь дверь этого дома за женщиной: как она живет, как она переживает то, что происходит между мужчинами вокруг нее, то, что происходит с ней», – рассказал режиссер спектакля Роман Габриа журналистам.

Для названия спектакля была использована реплика из этой пьесы. Кроме того, в спектакле играют в основном молодые артисты труппы, которые находятся в возрасте чеховских героев.

Сценографом спектакля выступил Анвар Гумаров, наполнивший сценическое пространство оттенками импрессионизма. Костюмы выполнили по эскизам Елены Жуковой.

Фото: Дарья Пичугина, CC BY-SA 2.5