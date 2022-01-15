Специальный трейлер «Крестного отца» опубликован в Сети

15.01.2022

Специальный трейлер «Крестного отца» опубликован в Сети

На канале компании Paramount Pictures в YouTube появился специальный трейлер фильма «Крестный отец», приуроченный к 50-летию картины.

К повторному прокату готовится отреставрированная версия фильма. Зрители увидят ее в кинотеатрах уже 24 февраля.

Фильм впервые будет доступен в формате 4K Ultra HD. Первая часть трилогии «Крестный отец» вышла на больших экранах в 1972 году.

Картина является экранизацией одноименного романа Марио Пьюзо. Сюжет поведает историю нью-йоркской сицилийской мафиозной семьи Корлеоне.

В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Дайан Китон и другие. В 2017 году журнал Empire удостоил «Крестного отца» 1972 года звания величайшего фильма всех времен и народов.

Фото: кадр из фильма «Крестный отец»