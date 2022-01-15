Выставка «Галерея Петра Великого» открылась в Санкт-Петербурге

В Зимнем Дворце Государственного Эрмитажа открылась постоянная экспозиция «Галерея Петра Великого», в которую вошли личные вещи императора, произведения искусства и предметы петровской эпохи, сообщает ТАСС.

Открытие выставки приурочено к нескольким памятным датам, связанным с Петром I, – к 300-летию провозглашения России империей, 300-летию подписания Ништадтского мира и завершения Северной войны, а также к началу празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. На торжественном открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что партнером и спонсором этого проекта выступила компания «Газпром», которая помогла приобрести витрины, а также участвует в реставрационных проектах Эрмитажа. По его словам, в течение года музей планирует серию мероприятий, посвященных Петру Великому.

Первый зал посвящен военным победам Петра, которые были широко отражены в искусстве. В экспозицию вошло полотно «Полтавское сражение» Луи Каравака. Там же установлен бюст Петра I, показаны военные трофеи, включая захваченное в Полтавском сражении седло шведского короля Карла XII.

В другом зале посетители увидят вещи, связанные с интересами Петра и его путешествиями. В экспозицию вошла витрина с медицинскими инструментами, трости, костюм, сшитый по французской моде, а также другие предметы гардероба и посуда. Несколько витрин посвящено его пристрастию к ремеслу и наукам, в них показаны часы различных типов, глобусы, измерительные приборы и изделия, созданные им собственноручно.