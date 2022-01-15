Французский режиссер Жан-Жак Бенекс умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался французский режиссер Жан-Жак Бенекс, сообщает ТАСС.

По сообщению Agence France-Presse, которое ссылается на семью режиссера, Бенекс умер в своем доме в Париже после продолжительной болезни.

Жан-Жак Бенекс родился 8 октября 1946 года в Париже. В кино стал работать с 60-х годов, ассистируя режиссерам Жаку Беккеру, Клоду Берри, Клоду Зиди.

Стал широко известен в 1980-х годах, когда в его картинах стали сниматься такие французские актеры, как Жерар Депардье, Беатрис Даль, Ив Монтан и Ришар Боренже. Получил «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Тридцать семь и два по утрам» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1987-м году, а картина «Луна в сточной канаве» была удостоена премии «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале 1983 года.

Ленты режиссера девять раз были номинированы на французскую премию «Сезар». В 2016 году Бенекс возглавил жюри XIX Токийского международного кинофестиваля.