На подготовку к празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова выделят 8,5 млрд рублей

В план по подготовке к празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова включены более 70 мероприятий на сумму более 8,5 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства Дагестана.

Указанный план для рассмотрения возможностей финансирования будет направлен в правительство России, сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы, в план включено проведение ремонта проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале, предварительный объем средств, который планируется запросить у федерального центра, составляет 650 млн рублей.





«По некоторым включенным в план объектам уже выделены средства на проектирование. Так, предусмотрены лимиты на строительство школы в селе Арани Хунзахского района (190 млн рублей) и проектирование 2 объектов улично-дорожной сети. Кроме того, в 2021 году выделены средства в объеме 255 млн рублей на подготовку проектной документации по 17 объектам, в том числе по 6 школам, 1 детсаду и 10 объектам водоснабжения и водоотведения», — сказали в правительстве республики.





100-летие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году.





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