Утвержден проект реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ

Мосгорнаследие утвердило проект реставрации трехэтажного здания на ВДНХ. В нем расположен ресторан «Золотой колос». Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

«Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект реставрации для здания ресторана „Золотой колос“ на ВДНХ. Это легендарное советское заведение общепита, популярность которого достигла своего пика в 70-е годы XX века. „Золотой колос“ посещали отечественные знаменитости и иностранные гости. Ресторан вмещал 1 тыс. человек, однако, чтобы заполучить столик на один вечер, приходилось записываться за полгода», — указывается в сообщении.





Проектом предусмотрены реставрация и воссоздание исторической отделки стен, окон и дверей, а также на втором ярусе специалисты демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн будут воссозданы металлические торшеры.





Кроме того, реставраторы приведут в порядок лестницы и пол, отреставрируют лепной декор фасадов.





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