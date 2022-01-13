Исторический музей произвел демонтаж скульптурной группы памятника Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей сообщает об успешном демонтаже памятника Минину и Пожарскому с постамента. Об этом говорится в пресс-релизе музея.

В конце декабря 2021 года были закончены работы по оборудованию павильона над памятником Минину и Пожарскому, проведению испытаний кран-балки и инженерному оборудованию павильона.





13 января 2022 года скульптурная группа была успешно поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.





«Сегодня произошло поистине историческое событие — самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», — говорит Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.





Проектное решение о реставрации памятника на Красной площади без переноса и технология реставрации были одобрены Научно-методическим советом при Минкультуры России.





В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта.





Работы по реставрации памятника будут завершены к ноябрю 2022 года.





Фото: пресс-служба Исторического музея