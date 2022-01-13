Российская мелодрама «Лед 2» выходит в прокат в Китае

Российская картина «Лед 2» появится в китайском прокате в четверг, 13 января. Об этом информирует пресс-служба компании Art Pictures Studio.

«Картина Жоры Крыжовникова «Лед 2» с 13 января появится на экранах в Китае. Дистрибьютором проекта стала компания Beijing HY Media Co., LTD, представители которой уверены, что китайский релиз картины поможет популяризировать русскую культуру, а также поддержит дух XXIV зимних Олимпийских игр», — сказали в пресс-службе.





Лента выходит в прокат при поддержке посольства России в Китае. Местная аудитория увидит его под названием «Лед 2: папа, я люблю тебя!».





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