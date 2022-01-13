В Исаакиевском соборе Петербурга прошел концерт памяти Елены Образцовой

13.01.2022
Концерт памяти оперной певицы Елены Образцовой, ушедшей из жизни семь лет назад, прошел в среду, 12 января, в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в пресс-службе музея-памятника, вечер открыл цикл музыкальных событий, посвященный врачам и медработникам.
«В программе памятного вечера — романсы и хоровые сочинения Глинки, Варламова, Даргомыжского, Чайковского, Гречанинова, Рахманинова, Свиридова, Гаврилина, а также русские народные песни», — рассказали в музее.
В Исаакиевском соборе напомнили, что Образцова была глубоко верующим человеком и считала свой талант даром Божиим. В ее репертуаре были духовные сочинения многих композиторов.
На мероприятие были приглашены сотрудники комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также врачи и медработники подведомственных комитету учреждений. Концерт возглавил художественный руководитель и главный дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга заслуженный артист России Владимир Беглецов.
Фото: Pixabay