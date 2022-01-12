Археологи нашли настольную игру возрастом 4 тысячи лет в Омане

Каменная игра, напоминающая нарды, является редкой находкой, заявили специалисты британскому изданию Daily Mail.





Игровую доску обнаружили во время раскопок в районе деревни Айн-Бани-Саада в долине Кумайра в Омане, где располагалось поселение бронзового века. Она находилась в руинах комнаты. На доске изображены 13 квадратов, на каждом из которых есть углубление в центре. По мнению ученых, возраст находки составляет около 4 тысяч лет.





Раскопки проводили сотрудники Варшавского университета (Польша) и Министерства культурного наследия и туризма Омана. Руководитель экспедиции Петр Белински назвал игру редкой находкой. По его словам, самую известную аналогичную находку сделали в Ираке, на раскопках кладбища в Уре. Похожие доски находили на территории от Индии до Восточного Средиземноморья, включая Месопотамию.





Правила игры неизвестны. Однако специалисты предполагают, что в нее можно играть как в царскую игру Ура. В таком случае ее современным эквивалентом стали бы нарды. Для участия нужны два человека и кубики.





Помимо игры, исследователи обнаружили руины ранее неизвестной башни, расположенной в поселении бронзового века, а также свидетельства плавки меди и предметы из этого металла. Это показывает, что жители поселения торговали медью, которой славился регион. Оманская медь упоминается в клинописных текстах из Месопотамии, отметили исследователи. Кроме того, они нашли многочисленные каменные находки железного века.





Как отметил руководитель раскопок Петр Белински, обилие артефактов говорит о том, что эта территория имела важное значение в древности. Деревня Айн-Бани-Саада расположена на пересечении дорог, соединяющих поселения на юге и севере и морское побережье. Вдоль этого маршрута находятся крупные памятники.





С 2015 года в долине Кумайра проводят археологические раскопки. За годы работы специалисты нашли артефакты не менее пяти эпох. К примеру, только на территории близ поселения Айн-Бани-Саада найдены следы позднего неолита, бронзового и железного веков. Археологи планируют продолжить работу в долине в конце этого года.





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