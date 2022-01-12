Рената Литвинова отмечает день рождения

Актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова в среду, 12 января, отмечает день рождения.

«Когда я знаю, что мои любимые здоровы и у них двигается жизнь в нужном направлении и они со мной, я начинаю думать о своей работе», — рассказала Литвинова в интервью ТАСС.





Она отметила, что на юбилейный год запланировала несколько новых проектов.





«Скоро я начинаю репетиции своей новой пьесы «Кактус» и еще планирую запуститься с новым киношным проектом, — сообщила Литвинова. — Словом, когда у тебя есть планы, то мне нормально. Помимо моих личных проблем и переживаний — все победимо».





Что же касается самого дня рождения, то актриса подчеркнула, что проведет его с близкими.





Фото: YouTube