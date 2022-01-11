С продажи билетов на проект Хабенского в Театре Армии направят 2 млн рублей на помощь детям

Показы возобновленной версии благотворительного театрального проекта «Поколение Маугли» народного артиста России Константина Хабенского пройдут в воскресенье, 16 января, в Театре Российской Армии. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам продажи билетов на спектакли в этот день 2 млн рублей будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.





«Вместе со 100 юными артистами на сцену выйдут Алексей Кортнев, Александр Гудков и Катерина Шпица, а также художественный руководитель проекта Константин Хабенский», — отметили в пресс-службе.





Музыкальный благотворительный проект Константина Хабенского «Поколение Маугли» существовал с 2014 года по 2016 год. Он был возобновлен в июне 2021 года.









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