Вышли первые кадры военно-приключенческой драмы «Блиндаж»

Вышел первый видеоролик к военно-приключенческой драме «Блиндаж». Фильм расскажет о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле, которые перенесутся в 1941 год из настоящего.





Главные герои окажутся в мясорубке сражений Великой Отечественной войны. Друзья Сергей и Пауль понимают, что обречены. Героям предстоит принимать решения, которые в корне изменят их жизнь.





Премьера фильма состоится 25 апреля в преддверии Дня Победы. Картина снята кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино. Главные роли исполнили Александр Метелкин («1941. Крылья над Берлином», «Кибер Иван») и немецкий актер Даниэль Литтау. Сценаристы – Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения») и Олег Смирнов. Режиссером выступает Марк Горобец («Желтый глаз тигра»).





Основные съемки «Блиндажа» проходили в лесах Псковской области. Также производство велось в столичных павильонах и на улицах Ростова-на-Дону. В прокат ленту выпустит компания «Каропрокат».









Фото: Кинокомпания LEGIO FELIX