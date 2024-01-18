Якутия и Запорожская область снимут фильм про СВО с известными актерами

Якутия и Запорожская область работают над производством фильма «Позывной Алдан» про спецоперацию ВС РФ. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев в эфире программы «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на «России 24».





Уточняется, что в фильме появятся известные артисты. Актер Иван Охлобыстин также участвует в съемках. Стоит отметить, что фильм станет первым художественным межрегиональным проектом новых территорий про СВО. Первые съемки уже прошли в Якутии, уточнил режиссер картины Дмитрий Кольцов. Премьера ожидается в сентябре 2024 года.





В республике с 2020 года ежегодно предусматривается до 80 миллионов рублей на развитие киноиндустрии. В Якутии работают около 50 кинокомпаний и творческих коллективов. В среднем в регионе за год выходит 12 картин. С 2011 года республика выпустила 100 фильмов.









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