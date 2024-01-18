Актер Юра Борисов подарил голос Коту Бегемоту в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Актер Юра Борисов озвучил Кота Бегемота в новой экранизации произведения Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Об этом сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «Атмосфера кино».





По словам режиссера, создатели изначально задумывали Кота Бегемота «на грани реалистичного». Герой говорит и может ходить на задних лапах, пьет водку и закусывает грибом, привели в пресс-службе комментарий Локшина. Делает Кот Бегемот это насколько возможно реалистично для большого мейн-куна.





«Озвучивает Бегемота любимый артист Юра Борисов. Он и хулиган, и народный юморист, и философ», — добавил режиссер.





В фильме «Мастер и Маргарита» снялись Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров и другие. Россияне смогут посмотреть новую экранизацию культового романа в кинотеатрах с 25 января.









Фото: YouTube