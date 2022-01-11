Вышел трейлер медицинской драмы «Сиделка» с Джоди Комер

В Сети опубликовали ролик по фильму о спасении людей старшего возраста во время первой волны пандемии. Видео разместили на ютьюб-канале стримингового сервиса Acorn TV.





Премьера драматического фильма «Сиделка» (в оригинале — Help) с Джоди Комер в главной роли назначена на 31 января. Он выйдет на онлайн-платформе Acorn TV.





Судя по трейлеру, сюжет развернется в доме престарелых в Ливерпуле, куда устраивается сиделкой молодая женщина по имени Сара. Она находит общий язык с одним из постояльцев.





Тем временем наступает март 2020 года, когда ВОЗ объявляет пандемию коронавирусной инфекции. Жизнь дома престарелых полностью переворачивается после того, как болезнь проникает в него. Сара и другие работники дома пытаются спасти постояльцев от коронавируса. Они находятся в условиях нехватки средств защиты и отсутствия должной поддержки государства, поэтому чувствуют беспомощность.





Сиделку Сару сыграла Джоди Комер, прославившаяся после шпионского сериала «Убивая Еву». Она также появилась в недавнем фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль». Ее друга сыграл Стивен Грэм («Большой куш», «Банды Нью-Йорка»). В проекте также задействованы Иэн Харт, Анджела Гриффин, Лесли Шарп и другие артисты.





Режиссером фильма выступил Марк Манден («Ярмарка тщеславия», «Электрические сны Филипа К. Дика»), над сценарием работал Джек Торн («Темные начала», «Энола Холмс»). Режиссер, сценарист, исполнительница главной роли также выступили исполнительными продюсерами вместе со Стивеном Грэмом, Джорджем Фабером, Кристофером Моллом и Бет Уиллис.





По признанию сценариста, фильм «вырос из страшной злости на состояние медицины, не только в Великобритании, но и во всем мире».





Фото: кадр из трейлера фильма «Сиделка»