Стали известны подробности проекта парка «Тучков буян» в Петербурге

На территории общественного пространства появятся фонтан и подземный паркинг. Об этом ТАСС сообщили в управлении информации администрации города.





В настоящее время проект парка «Тучков буян» разрабатывается, уточнили в Смольном.





Предполагается построить общедоступную парковку и подземный переход в районе площади Академика Лихачева. Кроме того, планируется установить фонтанный комплекс и реконструировать участок набережной между Биржевым до Тучковым мостами. О других объектах, которые построят в парке, в администрации пока не стали рассказывать.





В 2019 году петербургский градоначальник Александр Беглов предложил создать на набережной Малой Невы культурное пространство. Предполагалось, что арт-парк с оранжереей, выставочной зоной, концертными и театральными площадками разместится на территории, ограниченной набережной Малой Невы, проспектом Добролюбова и площадью Академика Лихачева. На участке набережной между Биржевым и Тучковым мостами планировали сделать прогулочную зону.





Конкурс на разработку концепции парка выиграли «Студия 44» из Петербурга и West 8 из Роттердама. По итогам общественных обсуждений пространство назвали «Тучков буян». Название связано с историей территории, на которой в XVIII веке располагались пеньковые склады.





Ранее СМИ сообщали о возможной отмене строительства парка «Тучков буян». В администрации Санкт-Петербурга опровергли эти сообщения. Работа над проектом продолжается, сообщили изданию в Смольном.





Отмечалось, что президент РФ Владимир Путин якобы отменил планы строительства в пользу создания на территории судебного квартала. Еще до появления идеи «Тучкова буяна» на участке близ набережной Малой Невы предполагали сделать судебный квартал, куда планировали перевезти Верховный суд России. Но проект заморозили. На территории начали проектировать общественный парк.





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