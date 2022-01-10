Крещенский фестиваль пройдет в Тольятти

10.01.2022
Концертные программы будут проходить с 11 по 25 января в Тольяттинской филармонии, сообщили в пресс-службе учреждения.
Второй Крещенский фестиваль откроется концертом Ave Maria, который пройдет в Камерном зале. Название программы восходит к католической молитве. Посетители услышат сочинения Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Франца Шуберта, Георгия Свиридова, Астора Пьяццоллы, Лары Фабиан и других композиторов.
15 января состоится концерт ансамбля народной песни «Горицвет», который представит «Рождественские святки». В этот вечер прозвучат русские святочные песни, колядки и гадания.
18 января пройдет лекция-концерт «Устная география Самарской луки». Краевед, кандидат биологических наук Юрий Рощевский расскажет об особенностях уникальной территории Поволжья. В вечере примет участие ансамбль «Горицвет» под руководством Александры Одинцовой.
21 января ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира» исполнит богослужебные песнопения XV-XVII веков, а также духовные стихи, протяжные и трудовые песни.
23 января пройдет вечер «Творцы и музы». Для слушателей прозвучат популярные романсы и песни Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других авторов, посвященные музам.
Фестиваль закроется концертом-встречей «Возвращение домой». 25 января в филармонии встретятся выпускники тольяттинских музыкальных учебных заведений.
Крещенский фестиваль призван познакомить аудиторию с наследием мировой камерной музыки, историей и традициями вокальной и инструментальной музыки, а также с местными музыкантами.
На концерты Крещенского фестиваля можно попасть по Пушкинской карте.
Фото: pixabay.com