С помощью «Пушкинской карты» уже приобретены билеты на 2 млрд рублей

Билеты на 2 млрд рублей уже приобретены с помощью «Пушкинской карты», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, пишет ТАСС.

«По инициативе президента мы запустили программу «Пушкинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры, музеи, на различные культурные мероприятия по всей стране. Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей», — сказал Мишустин.





Глава кабмина напомнил, что с 1 января номинал карты увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, а с февраля возможности карты расширяются: ее начнут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.





Фото: сайт «Пушкинской карты»