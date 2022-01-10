В Пскове покажут работы петербургских художников

Выставка «Оккервиль. Шарф» пройдет в театральной галерее «ЦЕХ», сообщает пресс-служба Псковского драмтеатра.





Выставка петербургских художников Григория Кацнельсона и Кати Ефимик откроется 13 января в 18:00 в галерее «ЦЕХ» Псковского драматического театра. Она станет первым выставочным проектом площадки в 2022 году.





В экспозицию войдут «Книги художника» — графические объекты, сочетающие авторские тексты и печатную графику. Художники выпустили их в единственном экземпляре или в ограниченном количестве в издательстве WRONG BOOK. Посетители увидят книги-свитки и арт-объекты из дерева, прогуляются по петербургским набережным и посетят другие места.





Посетить выставку можно до 13 февраля. Вход свободный.





Живописец и график Григорий Кацнельсон (род. в 1974 году) — уроженец Ленинграда, выпускник РГПУ им. А.И. Герцена, член Союза художников России и товарищества «Свободная культура» на Пушкинской, 10. Его произведения хранятся в Эрмитаже и Русском музее, Британской и Саксонской библиотеках в Лондоне и Дрездене и других учреждениях.





Живописец и иллюстратор Екатерина Ефимик родилась в 1983 году в Перми. Окончила Академию им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Состоит в артели WRONG BOOK. Работы художницы хранятся в частных коллекциях в России и странах Европы.





Ранее Псковский драмтеатр подвел итоги 2021 года. За это время в театре поставили десять премьер, провели в 18-й раз Пушкинский театральный фестиваль, а также два мини-фестиваля. Кроме того, труппа побывала на гастролях в столицах, Астрахани и Ташкенте. Открыли площадки «Маленький театр» и Новый зал.





Среди премьерных спектаклей — «Сережа очень тупой» и «Постой, паровоз!» Дмитрия Месхиева, «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена, «Пленные духом» Айрата Абушахманова, «Зойкина квартира» Сергея Потапова, «Дни Победы» Веры Поповой, «Свидетельские показания» Семена Серзина, «Невероятные приключения голубя Петра» Александры Ловянниковой, «Слон и птичка» Анатолия Кузьмина.





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