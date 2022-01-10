Главный режиссер рассказал, каким будет репертуар Театра на Таганке

Приоритет отдадут постановке классических произведений, заявил ТАСС Юрий Муравицкий.





По его словам, репертуар Театра на Таганке будет на 60% состоять из классики и на 40% — из спектаклей по произведениям современных драматургов.





«Несмотря на мою любовь к современной драматургии, репертуар в большей степени будет строиться где-то в процентном соотношении 60 на 40. 60% — это классика, 40% — современная драматургия», — сказал Юрий Муравицкий.





Он отметил, что сегодня в репертуаре театра много постановок современных авторов.





Ранее главный режиссер Театра на Таганке заявил, что планирует вернуть на сцену «Гамлета» по пьесе Уильяма Шекспира, а также поставить спектакль по мотивам фильма «Черная кошка, белый кот» Эмира Кустурицы.

Юрий Муравицкий был назначен главным режиссером театра в конце декабря минувшего года. По словам директора театра Ирины Апексимовой, другие претенденты на должность не рассматривались. Выбор сделан на основе успешных постановок и общения с режиссером, подчеркнула руководитель учреждения.





Осенью 2021 года произошло знаковое объединение — труппы Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» вместе сыграли в постановке «Земляничная поляна». Ее представили в день рождения основателя театра Юрия Любимова. Так закончился раскол Таганки, который произошел в конце 1980-х годов.





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