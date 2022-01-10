Главный режиссер рассказал, каким будет репертуар Театра на Таганке

10.01.2022

Главный режиссер рассказал, каким будет репертуар Театра на Таганке
Приоритет отдадут постановке классических произведений, заявил ТАСС Юрий Муравицкий.

По его словам, репертуар Театра на Таганке будет на 60% состоять из классики и на 40% — из спектаклей по произведениям современных драматургов. 

«Несмотря на мою любовь к современной драматургии, репертуар в большей степени будет строиться где-то в процентном соотношении 60 на 40. 60% — это классика, 40% — современная драматургия», — сказал Юрий Муравицкий.

Он отметил, что сегодня в репертуаре театра много постановок современных авторов. 

Ранее главный режиссер Театра на Таганке заявил, что планирует вернуть на сцену «Гамлета» по пьесе Уильяма Шекспира, а также поставить спектакль по мотивам фильма «Черная кошка, белый кот» Эмира Кустурицы. 
Юрий Муравицкий был назначен главным режиссером театра в конце декабря минувшего года. По словам директора театра Ирины Апексимовой, другие претенденты на должность не рассматривались. Выбор сделан на основе успешных постановок и общения с режиссером, подчеркнула руководитель учреждения. 

Осенью 2021 года произошло знаковое объединение — труппы Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки» вместе сыграли в постановке «Земляничная поляна». Ее представили в день рождения основателя театра Юрия Любимова. Так закончился раскол Таганки, который произошел в конце 1980-х годов. 

Фото: pixabay.com