Кейт Бланшетт cыграет в фильме Педро Альмодовара

Голливудская актриса Кейт Бланшетт сыграет в новом проекте Педро Альмодовара. Об этом сообщает «Культуромания».

Речь идет о картине «Руководство для домработниц». Эта лента станет первым полнометражным фильмом Альмодовара, снятым на английском языке.





Сценарий «Руководство для домработниц» будет написан по одноименному сборнику Лусии Берлин. Он насчитывает 43 рассказа. Режиссер намерен сделать линейную историю, в центре сюжета которой окажутся женщины с изнурительными профессиями.





Сопродюсерами фильма выступают Бланшетт с ее компанией Dirty Films, Эндрю Аптон и Коко Франчини, а также Брайан Оливер и Брэдли Фишер из New Republic Pictures.





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