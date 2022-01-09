Российские картины отобраны в программу Международного кинофестиваля в Роттердаме

Участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали второй полнометражный фильм режиссера Марии Игнатенко «Призрачно-белый», а также фильм-дебют режиссера Тамары Дондурей «Рядом». Оба проекта созданы при поддержке Минкультуры России.

«Прекрасное начало года для наших проектов, которые станут частью международной фестивальной жизни. Мы прекрасно понимаем, что это становится возможным благодаря нашим одаренным кинематографистам, удивительным задумкам, реализуемым талантливыми командами. В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.





Картина «Призрачно-белый», мировая премьера которой состоится в Роттердаме, снята кинокомпанией «Арк Пикчерс» при поддержке Фонда Ковчег. Продюсерами картины выступили Константин Фам и Егор Одинцов. Фильм повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать на чьей он стороне.





Созданный кинокомпанией Пан-Атлантик Студио и продюсером Екатериной Филипповой фильм «Рядом» по сценарию Антона Яруша (международное название «STAND BY ME») уже в начале своего пути стал победителем ведущих международных копродукционных площадок, таких как Venice Production Bridge 2019, Sofia Meetings 2020, Connecting Cottbus WIP 2021. Это история про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.





Фото: пресс-служба Минкультуры