В Минкультуры обсудили проект стандарта предоставления услуг по социокультурной реабилитации инвалидов

30.12.2021
На заседании обсуждались вопросы оценки эффективности деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов, проект стандарта предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, лучшие практики по расширению возможностей инвалидов принимать участие в культурной жизни общества и реализовывать свой творческий потенциал.
Встречу провели руководитель рабочей группы, член Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая, заместитель руководителя рабочей группы, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. В работе приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры и руководители учреждений культуры.
Фото: Минкультуры России