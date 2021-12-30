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В Минкультуры обсудили проект стандарта предоставления услуг по социокультурной реабилитации инвалидов

30.12.2021

В Минкультуры обсудили проект стандарта предоставления услуг по социокультурной реабилитации инвалидов

В Минкультуры России прошло заседание Рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.

На заседании обсуждались вопросы оценки эффективности деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов, проект стандарта предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, лучшие практики по расширению возможностей инвалидов принимать участие в культурной жизни общества и реализовывать свой творческий потенциал.

Встречу провели руководитель рабочей группы, член Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая, заместитель руководителя рабочей группы, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. В работе приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры и руководители учреждений культуры.

Фото: Минкультуры России