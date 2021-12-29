Вышел сериал «Книга Бобы Фетта» по вселенной Star Wars

Первый эпизод спин-оффа сериала «Мандалорец» показали на стриминговом сервисе Disney+ 29 декабря.





Эпизоды будут выходить на платформе раз в неделю по средам. Финальную серию представят 9 февраля 2022 года. Сериал по вселенной «Звездных войн» состоит из восьми эпизодов.





Действие «Книги Бобы Фетта» развернется сразу после финала второго сезона «Мандалорца», имевшего большой успех. Наемник Боба Фетт побеждает соперников на Татуине и занимает место Джаббы Хатта. Он и его спутница наемница Феннек Шанд попытаются удержать власть в криминальном мире планеты. Для этого герою придется завоевать уважение местных авторитетов и не погибнуть. Создатели уделят внимание событиям, которые произошли с героем в эпизоде «Империя наносит ответный удар».





Над сериалом работала звездная команда. Шоураннером и режиссером выступил Роберт Родригес («Город Грехов», «Отчаянный»). Сопродюсерами и постановщиками также стали Джон Фавро («Мандалорец», «Железный человек 2») и Дэйв Филони («Звездные войны: войны клонов»). Кроме того, отдельные эпизоды режиссировали Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»), Стеф Грин («Хранители») и Кевин Танчароэн («Воин»).





В главной роли — Темуэра Моррисон, который исполнил роль Джанго Фетта, отца Бобы в полнометражом фильме «Звездные войны. Эпизод II: атака клонов». Его спутницу сыграла Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»). В проекте задействована актриса Дженнифер Билз («Обмани меня»). Имена других участников не раскрываются. Авторы специально сохраняют интригу.





Боба Фетт — первый клон мандалорского наемника Джанго Фетта, не имеющий модификаций. Впоследствии появились тысячи клонов, которые сначала были на службе Республики, а затем вошли в армию новой Империи. Джанго забрал Бобу и воспитал его как сына.





Фото: кадр из сериала «Книга Бобы Фетта»