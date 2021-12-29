Появился отрывок из сериала «Миротворец»

Новый ролик по спиноффу полнометражного фильма «Отряд самоубийц» опубликовали в Сети.





Премьера сериала назначена на 13 января 2022 года. Peacemaker выйдет на НВО Max.





В новом отрывке Миротворец знакомится с командой. К нему в гости приходит Клемсон Мурн, который приводит Харкорт, Джона Экономоса и нового члена группы Леоту Адебайо. Мурн называют операцию, в которую зовут Миротворца, «внутренней ситуацией» под названием «Проект «Бабочка». Он называет героя прирожденным убийцей, который разбирается во всех видах оружия. Ему предлагают убивать «плохих людей».





Миротворцу не очень нравится и предложение, и команда, которая тоже не в восторге от него. Однако он соглашается сотрудничать — в противном случае ему придется вновь оказаться за решеткой.





Центральным персонажем истории станет Кристофер Смит, который превращается в Миротворца. Он настолько увлечен идеей мира, что готов убивать ради него. Миротворец был одним из героев фильма «Отряд самоубийц: миссия навылет». Действие спин-оффа развернется в расширенной вселенной DC.





Главную роль исполнил Джон Сина. В проекте также задействованы Стив Эйджи («Стражи Галактики»), Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Кристофер Хейердал («Чепелуэйт»), Дженнифер Холлэнд («Американская история ужасов»). Режиссером выступил Джеймс Ганн, поставивший «Отряд самоубийц» и две части «Стражей Галактики»





Фото: кадр из сериала «Миротворец»