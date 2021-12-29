Историк кино рассказал, каким станет следующий Джеймс Бонд

29.12.2021

Историк кино рассказал, каким станет следующий Джеймс Бонд

Следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда, вряд ли будет женщиной, однако он может удивить зрителей. Об этом заявил писатель, историк кино и сценарист Филипп Дюран в интервью для «Известий».

«Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится», — отметил Дюран.

Эксперт полагает, что новый исполнитель роли агента 007 станет известен через три-четыре года.

25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» появился на экранах в 2021 году. Лента стала последней работой Дэниела Крэйга в роли знаменитого шпиона.

Фото: Pixabay