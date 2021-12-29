Историк кино рассказал, каким станет следующий Джеймс Бонд

29.12.2021
«Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится», — отметил Дюран.
Эксперт полагает, что новый исполнитель роли агента 007 станет известен через три-четыре года.
25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» появился на экранах в 2021 году. Лента стала последней работой Дэниела Крэйга в роли знаменитого шпиона.
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