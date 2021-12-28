Гендиректор фонда V-A-C Тереза Мавика покинула пост

Курировавшая строительство и работу Дома культуры «ГЭС-2» в Москве Тереза Иароччи Мавика продолжит работу в Венеции, сообщает The Art Newspaper.





Решение приняли из-за необходимости усилить работу по культурному обмену и продвижению российского искусства в мире, отмечает издание.





Тереза Мавика продолжит работу в представительстве V-A-C в Венеции, расположенном в палаццо Дзаттере. Она сохранит пост гендиректора площадки в Венеции, останется членом совета директоров и продолжит сотрудничать с председателем совета Леонидом Михельсоном как советник по международным проектам. Не уточняется, будет ли она работать в российском павильоне на Венецианской биеннале. Ранее сообщалось, что Мавика возглавит группу по отбору национальных проектов.





С 28 декабря и.о. генерального директора фонда назначили Артема Бондаревского, который работал заместителем Терезы Мавики по административной части.





В палаццо Дзаттере на 59-й Венецианской биеннале представят проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». В настоящее время его можно увидеть в «ГЭС-2».





Фото: Dzasohovich — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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