Культурные учреждения приглашают на новогодние программы

К праздникам для посетителей подготовили специальные программы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.





Рождественскую постановку «Щелкунчик» можно увидеть в Мариинском театре в Петербурге с 29 по 31 декабря (Основная сцена), Екатеринбургском театре оперы и балета — 28, 30 декабря и 4, 6, 8 января, а также в Театре классического балета Касаткиной и Василева в Москве — с 2 по 5 января.





29 декабря и 4, 6, 8 января в «Урал-опере» состоятся Рождественские концерты. 29 декабря и 2, 4, 6, 8 января там же дадут оперу «Морозко», а 5, 9, 16 января покажут балет «Снежная королева». 31 декабря на Новой сцене Мариинки пройдет оперетта «Летучая мышь».





Большую программу подготовила Московская филармония. 28 декабря в зале им. П.И. Чайковского даст концерт Симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова под управлением дирижера Василия Петренко. Солисты — Вероника Джиоева (сопрано) и Василий Ладюк (баритон). 30 декабря Молодежный симфонический оркестр представит «Волшебную флейту» В.-А. Моцарта. 31 декабря гостей ждет «Новогодний вечер с Юрием Башметом», на котором выступят оркестр «Новая Россия» и ансамбль «Солисты Москвы».





30 декабря в зале им. С.В. Рахманинова состоится концерт Камерного оркестра России, который исполнит «Маленькие шедевры венской классики». Дирижер и солист — Алексей Уткин. 31 декабря Симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Николая Цинмана представит «Новогодний вечер».





Кроме того, 31 декабря москвичей и гостей города ждут в Российском музее музыки им. М.И. Глинки. С программой «За шесть часов до Нового года» выступит Русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной.





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