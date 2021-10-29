Скульптор и поэт Валерий Разгоняев умер в 74 года

На 75-м году жизни в Благовещенске скончался автор множества скульптур, установленных в России и за рубежом, в том числе памятника «челноку», поэт и художник Валерий Разгоняев, говорится в сообщении министерства культуры Амурской области.

«Скончался известный скульптор и поэт Валерий Разгоняев», – сообщили в министерстве культуры региона. Причина смерти в сообщении не указана.

Валерий Разгоняев поэт, художник, скульптор, член Союза российских писателей, Творческого Союза художников России, Международного художественного фонда, родился 30 октября 1946 года в городе Белогорск Амурской области. В 1982 году переехал в Благовещенск и занялся творческой деятельностью.

Разгоняев создал более 30 скульптурных памятников в России и за рубежом, в том числе памятника основателям города Благовещенска Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию, памятника «челноку» и скульптуры «Снегурочки» в Благовещенске. На персональных выставках в городах России и за рубежом проводились выставки его живописи, а также он является автором восьми поэтических сборников и поэм.

В 2003 году Разгоняев получил приз международного конкурса поэзии «Надежды лира золотая» в Нью-Йорке. Стал обладателем множества наград: ордена Петра Бекетова «Капитуль», нагрудного знака «За достижения в культуре», серебряной медалью Творческого Союза художников, медалью «Достойному» Российской императорской академии художеств, грамотами Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Фото: кадр из репортажа