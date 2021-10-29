Что рассказал фанатам трейлер продолжения сериала про Джо Экзотика

В Сети появился трейлер нового сезона криминального документального сериала «Король тигров», посвященный знаменитому хозяину зоопарка. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер продолжения своего хита. Ролик по второму сезону «Короля тигров» опубликовали на ютьюб-канале платформы.





Трейлер рассказывает о владельце зоопарка в американском штате Оклахома Джозефе Шрибвогеле, который известен под именем Джо Экзотик. В 2019 году его признали виновным в организации убийства, жестоком обращении с животными и продаже представителей исчезающих видов. Суд отправил его в тюрьму на 22 года.





После этого зоопарк Экзотика с тиграми, львами, леопардами отошел к его главной оппонентке, зоозащитнице Кэрол Баскин, которую он считает конкуренткой. Во втором сезоне создатели приводят новые факты из предыстории и сведения о мотивах героев в попытке раскрыть секреты владельцев зоопарка. «Думал, ты знаешь всю историю? Просто подожди», — говорится в описании «Короля тигров-2».





В ролике не раскрыли детали, но показали интервью с людьми, которые знали Джо Экзотика. При этом создатели шоу пообещали, что новый сезон будет еще более диким. В нем тигры и львы станут самой маленькой опасностью.





Криминальный документальный сериал сняли режиссеры Ребекка Чайклин и Эрик Гуд. Исполнительными продюсерами стали Крис Смит и Фишер Стивенс.

Премьера документалки назначена на 17 ноября. «Король тигров-2» выйдет на стриминге «Нетфликс». Он будет состоять из пяти серий.





Фото: кадр из трейлера сериала «Король тигров-2»