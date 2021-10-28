Объявлен шорт-лист литературной премии «Cтранник/НОС»

25 октября на площадке Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» состоялись публичные дебаты литературной премии «Странник/НОС», в результате которых жюри определило шорт-лист, из которого в январе 2022 года выберет победителя, сообщает пресс-служба премии.

В шорт лист вошли: Васякина Оксана («Рана»), Гуреев Максим («Синдром Капгра»), Куталов Кирилл («Антитела»), Медведкова Ольга («Три персонажа в поисках любви и бессмертия), Некрасова Евгения («Кожа»), Поляринов Алексей («Риф»), Ханипаев Ислам. («Типа я»), Шипнигов Иван («Стрим»), Шмараков Роман («Алкиной»).

«Странник/НОС» проводится на площадке Фонда «Президентского центра Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) первый год. Это региональный проект учрежденной Фондом Михаила Прохорова премии «НОС» (Новая Отечественная Словесность), цель которой — поддержка новых трендов в современной художественной словесности на русском языке.

Особенность премии заключается в открытости принятия решений — жюри не голосует за закрытыми дверями, а публично аргументирует свой выбор в присутствии и при участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

В новом сезоне Екатеринбургская региональная премия пригласила в состав жюри резидентов Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Саратова. В жюри «Странник/НОС-2021» входят: Полина Бояркина — филолог, главный редактор онлайн-журнала «Прочтение» (Санкт-Петербург); Полина Иванова — городской исследователь, участница арх-группы Podelniki (Екатеринбург); Денис Корнеевский (Екатеринбург) – со-основатель книжного магазина «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, со-организатор книжных ярмарок, научных философских школ и тематических форумов, посвященных независимому книгоизданию и книгораспространению. С 2015 года – программный директор Президентского центра Бориса Ельцина; Михаил Мальцев (Пермь) – с 2009 года – владелец и директор книжного магазина «Пиотровский» в Перми, с 2015-го – директор книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин Центре (Екатеринбург). Соорганизатор Пермской книжной ярмарки в 2010—2011 годах, фестиваля «Гений места», летних и зимних философских школ в Перми, куратор книжного магазина «Никто не спит» в Школе перспективных исследований в Тюмени в 2017-м;

Председатель жюри: Вадим Михайлин — филолог, культуролог, переводчик (Саратов). Шорт-лист московского «НОСа» будет определен 3 ноября на Красноярской ярмарке книжной культуры.

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