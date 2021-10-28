Ученые назвали точный год прибытия викингов в Америку

Практически не осталось сомнений, что именно северные завоеватели стали первыми европейцами в Америке, говорится в сообщении eurekalert.org.

Международная команда ученых во главе с Марго Куйтемс из Университета Гронингена выяснила точный год, когда викинги прибыли на остров Ньюфаундленд в Канаде. Ученые выстроили свои вычисления с помощью запечатлевшейся в истории мощной солнечной бури 992 года, которая оставила на всех деревьях Земли четкую радиоуглеродную метку. Благодаря этому годичные кольца деревьев, росших в 992 году, сохранили повышенное содержание изотопа углерода С14.

Ученые проанализировали древесину на месте археологического памятника Л’Анс-о-Медоуз, который находится на севере Ньюфаундленда. Древесина сохранила отчетливые следы обработки металлическими орудиями, которых не знало коренное население Америки тех лет.

Эксперты выяснили концентрацию углерода в кольцах деревьев и посчитали количество лет, прошедших после 992 года до момента, когда дерево было срублено. Таким образом были исследованы три деревянных артефакта.

У всех трех датировка совпала: они были сделаны из деревьев, срубленных в 1021 году. Вероятнее всего, викинги оставались в Америке не очень долго, поэтому поселение, скорее, было временным, полагают ученые. Однако оно подтверждает факт присутствия европейцев на этом континенте задолго до Колумба.