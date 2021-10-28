Топ-5 фильмов о художниках, которые не оставят равнодушными

Выбираем примечательные кинокартины об известных живописцах. В новой подборке — классические байопики, сериал в жанре докудрамы и анимационный фильм, полностью нарисованный маслом.





«Пиросмани», 1969





Биографический фильм о грузинском художнике-примитивисте Нико Пиромсмани снял режиссер Георгий Шенгелая. Он состоит из нескольких новелл, повествующих о разных периодах жизни и творчества автора. Пиросмани (Автандил Варази) родился в бедной семье и рано осиротел. Его взяли на воспитание в дом состоятельных людей. Но по достижении совершеннолетия он покинул их и выбрал путь бродячего художника. Он рисовал картины за еду и редко брал деньги за работу. При жизни Пиросмани не был признан и успешен. Сегодня его работы выставляются в музеях по всему миру. Байопик рассказывает о поисках себя, женитьбе, невзаимной любви, одиночестве и трагической смерти Нико Пиросмани.





«Большие глаза», 2014





Режиссер Тим Бертон, прославившийся мрачными сказками, снял необычный для себя фильм. Он основан на реальной истории из жизни американской художницы Маргарет Кин, которую сыграла Эми Адамс. Фильм рассказывает о ее сложных отношениях с мужем Уолтером Кином (Кристоф Вальц), который долгое время выдавал работы супруги за свои и продавал их. Со временем картины Маргарет, на которых зачастую изображались женщины и дети с огромными глазами, стали востребованными и в профессиональной среде, и у широкой публики. Она осознает, что муж использует ее и как женщину, и как художницу. Маргарет подает на него в суд.





«Ван Гог. С любовью, Винсент», 2017





Анимационный фильм посвящен жизни нидерландского художника Винсента Ван Гога. Он полностью нарисован масляными красками, что делает ленту особенно красивой и уникальной. В работе над проектом участвовали около сотни художников, сделавшие более 62 тысяч кадров в технике Ван Гога. Ленту срежиссировали Дорота Кобела и Хью Уэлшман. Картину создавали почти семь лет. Фильм посвящен последним дням жизни мастера и таинственным обстоятельствам его смерти, в которых пытается разобраться главный герой.





«Дикарь», 2017





В центре сюжета — история французского постимпрессиониста Поля Гогена, которого сыграл Венсан Кассель. Фильм Эдуарда Делюка повествует о творческом и личностном кризисе живописца, уставшего от парижской богемной жизни и бесплодных поисков вдохновения. Он решается на кардинальные перемены — бросает все и уезжает на другой конец света. Гоген оказывается на Таити, где пишет легендарные работы. Он влюбляется в местную девушку Техуру (Тухэй Адамс), которая становится его музой и моделью. Гоген сходит с ума от страсти и ревности и творит произведения, которые признают великими.





«Гении: Пикассо», 2018





Второй сезон сериала, снятого в жанре документальной драмы, посвящен жизни и творчеству легендарного испанского художника Пабло Пикассо. Первый сезон рассказывает о физике Альберте Эйнштейне, третий — о певице Арете Франклин. Серии, снятые режиссером Карлосом Саура, повествуют о бурной жизни Пикассо (Антонио Бандерас): от поступления в художественно училище до смерти в 91 год. Он прошел Гражданскую войну в Испании, Вторую мировую войну. Пикассо общался со многими видными современниками: Марком Шагалом, Эрнестом Хемингуэем, Жаном Кокто и другими. Он неоднократно влюблялся, что давало импульс для творчества. На протяжении всей жизни Пикассо писал картины и менял представления людей об искусстве.





Фото: кадр из фильма "Пиросмани"