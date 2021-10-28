Режиссер Юрий Бутусов назвал ошибкой назначение Хабенского худруком МХТ

Главный режиссер Театра им. Е. Вахтангова высказал свое мнение в разговоре с «МК».

По мнению режиссера, решение о назначении Хабенского является не только ошибочным, но и стратегически неверным. Театром должен руководить режиссер, который имеет свою художественную идею и понимание целого, а также умеющий делать спектакли, считает Бутусов.

Тенденция назначать руководителями театров успешных актеров является неправильной, заявил он. Имеющиеся исключения не подтверждает никакое правило, подчеркнул он.

«А правило это, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко, связано с великой идеей Художественного театра, на которой и держится театр. То, что сейчас происходит, — это абсолютное разрушение наших культурных достижений», — высказался Бутусов.