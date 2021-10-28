Фильм Паоло Соррентино «Рука Бога» будет претендовать на «Оскар» от Италии

От Италии на «Оскар» выдвинули картину Паоло Соррентино «Рука Бога», сообщает «Культуромания».

Фильм поборется за высокую кинонаграду в номинации «Лучший международный фильм», передает «Культуромания». Премьерный показ картины состоялся 2 сентября на Венецианском кинофестивале.

Сюжет «Руки Бога» поведает историю разбитого сердца и освобождения. Жизнь итальянского молодого человека Фабьетто Скизе кардинально изменилась после посещения его города легендой футбола Диего Марадоной.

В кинотеатрах Италии фильм будет показан 24 ноября, а с 3 декабря его можно будет посмотреть во всем мире. На Netflix «Рука Бога» будет доступен с 15 декабря.

Фото: кадр из фильма «Рука Бога»



