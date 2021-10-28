Фильм Паоло Соррентино «Рука Бога» будет претендовать на «Оскар» от Италии

28.10.2021

Фильм Паоло Соррентино «Рука Бога» будет претендовать на «Оскар» от Италии

От Италии на «Оскар» выдвинули картину Паоло Соррентино «Рука Бога», сообщает «Культуромания».

Фильм поборется за высокую кинонаграду в номинации «Лучший международный фильм», передает «Культуромания». Премьерный показ картины состоялся 2 сентября на Венецианском кинофестивале.

Сюжет «Руки Бога» поведает историю разбитого сердца и освобождения. Жизнь итальянского молодого человека Фабьетто Скизе кардинально изменилась после посещения его города легендой футбола Диего Марадоной. 

В кинотеатрах Италии фильм будет показан 24 ноября, а с 3 декабря его можно будет посмотреть во всем мире. На Netflix «Рука Бога» будет доступен с 15 декабря.

Фото: кадр из фильма «Рука Бога»