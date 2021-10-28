Александр Петров объяснил неудачи россиян в Голливуде неуверенным английским

Об этом пишет издание SRSLY.

Недавно Александр Петров принял участие в съемках греческого фильма «Человек Божий». Артист поделился, что мешает отечественным артистам успешно работать за рубежом и добиваться успеха в Голливуде.

Петров признается, что столкнулся с проблемой — съемки шли на английском языке, которым он владеет не очень хорошо. При этом сцены в основном снимались одним дублем и без склеек, поэтому любая ошибка влекла за собой пересъемку. «Обидно, если это происходит из-за языка», — признался актер.

Однако главное — не терять в погоне за идеальным произношением самого себя, считает Петров. По его словам, многие его соотечественники потерпели в Голливуде неудачу именно из-за того, что выглядели и говорили карикатурно и неестественно.

Не стоит копировать чужой акцент, можно сделать свой акцент своей актерской «фишкой», как поступила Сальма Хайек, подчеркнул Петров.