В Красноярск впервые привезли картину Нестерова «Святая Русь»

В Красноярском художественном музее имени Сурикова усилены меры безопасности, рассказал ТАСС директор музея Владимир Лузан.

Картина «Святая Русь» — одно из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры. Выставка начинает работу 29 октября, сообщил Лузан.

Картину в течение 10 суток везли из Санкт-Петербурга на специальном транспорте с системами климат-контроля, пневмоподвески и датчиками слежения в специальном боксе с двойным слоем защиты. Кроме того, ее сопровождала вооруженная охрана.

Перед выставкой полотно должно отстояться в зале несколько дней, чтобы оно привыкло к климатическим условиям музея.

Картина Нестерова «Святая Русь» впервые была представлена широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Санкт-Петербурге. Картина понравилась императору Николаю II, но была неоднозначно воспринята в обществе.