Американским детям запретили наряжаться в героев сериала «Игра в кальмара» на Хэллоувин

Некоторые школы штата Нью-Йорк запретили детям на Хэллоуин наряжаться костюмы по мотивам сериала «Игра в кальмара», передает «Культуромания».

В сообщении уточняется, что запрет коснется детей, не достигших 15-летнего возраста, а также учеников начальных классов. Руководством учебных заведений объяснили решение тем, что в сериале присутствует большое количество сцен насилия, сообщает «Культуромания».



В сериале «Игра в кальмара» показана история жизни погрязших в долгах людей, которые отравляются на остров и участвуют в играх на выживание. Для того, чтобы выиграть 40 миллионов долларов, участники должны пройти шесть детских игр.

Всех, кто не справится с испытанием, ждет смерть. Ранее сообщалось, что в России показ сериала «Игра в кальмара» предложили запретить.

Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»



