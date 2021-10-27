Американским детям запретили наряжаться в героев сериала «Игра в кальмара» на Хэллоувин

27.10.2021
В сообщении уточняется, что запрет коснется детей, не достигших 15-летнего возраста, а также учеников начальных классов. Руководством учебных заведений объяснили решение тем, что в сериале присутствует большое количество сцен насилия, сообщает «Культуромания».
В сериале «Игра в кальмара» показана история жизни погрязших в долгах людей, которые отравляются на остров и участвуют в играх на выживание. Для того, чтобы выиграть 40 миллионов долларов, участники должны пройти шесть детских игр.
Всех, кто не справится с испытанием, ждет смерть. Ранее сообщалось, что в России показ сериала «Игра в кальмара» предложили запретить.
Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»