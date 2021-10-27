Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова

Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Хабенский с 1996 года выступал на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, где играл заглавную роль в спектакле «Калигула». В 2003 году Хабенский был принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова, где служил по настоящее время.

На новом посту он займет место Сергея Женовача, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», Премии имени К. С. Станиславского, Московской премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона», премии имени Г. Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», премии «Хрустальная Турандот». Он был художественным руководителем театра с 23 апреля 2018 года.



