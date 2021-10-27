Фильм Александра Котта «Седьмая симфония» представили в Петербурге

26 октября в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» представили многосерийную историческую драму «Седьмая симфония» производства телеканала «Россия» и кинокомпании «Нон-стоп продакшн» при участии «Твин Медиа», сообщает пресс-служба ВГТРК.

Это пронзительная человеческая история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, услышал великую музыку из блокадного Ленинграда. Специальный показ именно в Санкт-Петербурге для создателей «Седьмой симфонии» имеет особое значение.

Фильм представили: режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители главных ролей: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.

«Над фильмом работал выдающийся режиссер, блистательный актерский ансамбль, сильный авторский коллектив. Над сценарием бились долго – хотелось рассказать историю точную и убедительную, вызывающую, с одной стороны, сильную пронзительную эмоцию, а с другой – лишенную пафоса и нажима, порой так свойственных героическому кино. Если зрители почувствуют, как эти обычные вроде бы люди, очень разные – хорошие и плохие, злые и добрые, иногда лукавые или завистливые и при этом великие – все они объединяются в единый оркестр, единый голос, в единую музыку, вот тогда можно считать, что все получилось, что кино – удалось», – рассказал продюсер Александр Роднянский.

Картина «Седьмая симфония» расскажет о весне 1942 года в Ленинграде, где после первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко), ранее руководивший задержанием и арестом жены дирижера. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.

Фото: пресс-служба ВГТРК



