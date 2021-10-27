Что поведал фанатам трейлер «Непрощенной» с Сандрой Баллок

В сети появился трейлер новой драмы «Непрощенная» про женщину, вышедшую из тюрьмы после 20-летнего заключения. Ролик опубликовал стриминговый сервис «Нетфликс». Премьера кинокартины на платформе назначена на 10 декабря 2021 года, в избранных кинотеатрах США — на 24 ноября.





В трейлере показали заключенную Рут, которая попала в тюрьму по обвинению в убийстве. Еще в заключении ей звонит незнакомец и угрожает расплатой за то, что она сделала. Рут выходит из тюрьмы, отсидев 20 лет. Она пытается найти младшую сестру Кэти, которая была ребенком, когда Рут посадили. Женщина находит опекунов Кэти, которые не хотят их встречи. Дело доходит до встречи с адвокатами. Рут просит, чтобы сестре рассказали о ней. Жизнь после заключения не особо ладится — женщину не принимают на работе и нападают на нее. Хотя находятся и люди, помогающие Рут. Мелькают кадры с Кэти, которая играет на фортепиано. Удастся ли Рут добиться шанса на новую жизнь и встретиться с сестрой?





По словам создателей, Рут сталкивается с суровым приговором в месте, которое считала домом. После возвращения из тюрьмы общество отказывается принять ее и простить. Надеждой на искупление она считает поиск сестры, которую ей пришлось оставить.





Главную роль исполнила Сандра Баллок. В фильме также снялись Виола Дэвис, Винсент Д’Онофрио, Роб Морган, Джон Бернтал, Линда Эмонд, Эшлинг Франсиози. «Непрощенную» срежиссировала Нора Фингшайдт из Германии. Картина основана на британском мини-сериале с одноименным названием, сценарий к которому написала Салли Уэйнрайт.





Фото: кадр из трейлера фильма «Непрощенная»